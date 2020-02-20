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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Альфа-банк пересмотрел оценку акций и DR банков РФ, рекомендация "выше рынка" подтверждена для всех бумаг
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20 февраля 2020 года 19:01

Альфа-банк пересмотрел оценку акций и DR банков РФ, рекомендация "выше рынка" подтверждена для всех бумаг

Альфа-банк пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых российских банков, сообщается в обзоре аналитика банка Евгения Кипниса.

По итогам переоценки рекомендация "выше рынка" была подтверждена экспертом для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка (MOEX: SBER) и его GDR, акций и депозитарных расписок ВТБ (MOEX: VTBR), акций банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) и GDR TCS Group.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Сбербанк (для обыкновенных акций, цены в рублях) - 313 (текущая цена - 250), рекомендация - выше рынка;

Прогнозная цена Сбербанк (для привилегированных акций; цены в рублях) - 278 (текущая цена - 230), рекомендация - выше рынка; Прогнозная цена Сбербанк - 19,3 (текущая цена - 15,8), рекомендация - выше рынка;

Прогнозная цена ВТБ (для обыкновенных акций, цены в рублях) - 0,067 (текущая цена - 0,047), рекомендация - выше рынка;

Прогнозная цена ВТБ - 2,1 (текущая цена - 1,5), рекомендация - выше рынка;

Прогнозная цена Банк "Санкт-Петербург" - 78 (текущая цена - 58), рекомендация - выше рынка;

Прогнозная цена TCS Group - 29,7 (текущая цена - 25,5), рекомендация - выше рынка.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Компании упоминаемые в новости:    Сбербанк России,  Банк Санкт-Петербург,  Банк ВТБ,  TCS Group Holding


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