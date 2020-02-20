Розница и институционалы активно покупали акции РФ, а спекулятивные инвесторы находились в нерешительности - "БКС Глобал Маркетс"

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 19 февраля 2020 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Как отмечают эксперты, розничные и институциональные инвесторы с 13 по 19 февраля активно покупали акции РФ, в то же время спекулятивно настроенные игроки находились в нерешительности.

"Даже самые рисковые игроки в ETF пока не решаются делать ставки, пытаясь оценить влияние коронавируса на экономику EM (развивающиеся рынки - прим. ИФ) и в мире - большой вопрос вызывают как сроки, так и масштабы. Динамика движения капитала в GEM ETF (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) осталась невыраженной вторую неделю подряд, тогда как фонды, ориентированные на Россию, привлекли всего $6 млн, а чистые притоки в российские акции составили $8 млн. На данный момент мы считаем импульс потоков фондов в целом нейтральным", - говорится в обзоре.

По оценкам "БКС Глобал Маркетс", средний объем чистых длинных позиций среди наиболее ликвидных бумаг на "Московской бирже" подскочил на 3,1% по итогам недели, завершившейся в среду. Кроме того, данные не предполагают ни увеличения новых чистых "шортов", ни сокращения существующих коротких позиций. "Таким образом, розничные игроки демонстрируют наиболее активные покупки с начала декабря", - пишут эксперты.

Среди институциональных инвесторов преобладали покупатели - на каждый $1 продаж пришлось более $2,2 покупок, что, по мнению аналитиков, впечатляет.

"Мы отмечаем риски превышения нашего целевого показателя РТС на 2020 год (в настоящее время он составляет 1600 пунктов с дивидендами), учитывая текущий макроэкономический фон и относительные оценки российских акций", - отмечают Смольянинов и Мордовцев.