ГК "Регион" советует инвесторам сократить долю акций "Магнита" в портфеле

Аналитики ГК "Регион" советуют инвесторам сократить долю акций "Магнита" в портфеле, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Андрея Ванина.

Магнит выпустил сразу операционный отчет и неаудированные данные по МСФО за 4 кв 2019г. "Магнит явно провалил этот квартал, - указывает эксперт ГК "Регион". - Кризис в компании, по нашему мнению, лишь усиливается. Менеджмент решил изменить тактику и сосредоточиться на повышении эффективности, однако конкретных шагов мы не услышали. На наш взгляд, компания нуждается в более глубокой трансформации. Мы считаем, что Магнит сейчас стоит неоправданно дорого, и рекомендуем задуматься о сокращении позиций".

Всё предыдущее время до 2020 года, стратегия Магнита заключалась в расширении сети и росте акционерной стоимости за счет этого, отмечает Андрей Ванин. За 2019 год прирост магазинов составил 12,6%. Сейчас же руководство решило поставить акцент в сторону операционной эффективности. Поэтому в 2020 году ожидается открытие порядка 1300 новых магазинов, что немногим более 6%.

"Выручка прибавила 11%. По факту, основным драйвером роста является открытие новых магазинов. С учетом того, что в 2020 году нас ожидает сокращение новых открытий, а трафик так и не пришел в норму, хороших темпов роста выручки мы вряд ли увидим", - полагает аналитик ГК "Регион".

EBITDA снизилась на 13,5%. "Здесь Магнит полностью провалил квартал, - считает А. Ванин. - Маржинальность снизилась до рекордно низких 5,5%. Причиной этому является увеличение логистических затрат, рост промоактивности, а также увеличение доли низкомаржинального оптового сегмента. Надеемся, что менеджменту удастся в следующих кварталах повысить операционную эффективность, иначе будет просто крах".

Чистая прибыль снизилась на 51%. Среди главных причин эксперт ГК видит возросшую нагрузку на обслуживание долга. Компания увеличила чистые финансовые расходы на 50% год к году. Сам чистый долг вырос до 175 млрд рублей.