ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "Покупать" для акций Medtronic, коонструктивно оценивая финансовую отчетность компании за 3 фискальный квартал, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

Поставщик высокотехнологичных медицинских устройств Medtronic опубликовал финансовую отчетность за 3 фискальный квартал. Выручка компании увеличилась на 2,3% г/г и составила $7,72 млрд и на $80 млн не дотянула до усредненных прогнозов. Чистая прибыль возросла на 50,9% до $1,92 млрд, а в расчете на акцию составила $1,44 и на 6 цента превзошла ожидания. Выручка в ключевом сердечно-сосудистом направлении увеличилась на 1,2% до $2,82 млрд, в восстановительной терапии – возросла на 4,2% до $2,11 млрд, минимально инвазивного сегмента – на 2,4% до $2,18 млрд, а в сегменте диабета осталась на прежнем уровне $610 млн.

"Акции Medtronic ранее в этом месяце приближались к указанному нами целевому уровню и демонстрировали доходность за период с нашего последнего обновления рекомендации (в ноябре) в размере 9,2%, - указывает эксперт "ФИНАМа". - Опубликованную компанией квартальную отчетность мы оцениваем конструктивно и отмечаем положительную динамику выручки по 3 ключевым направлениям деятельности, причем выручка от минимально инвазивного сегмента обогнала величину продаж сегмента восстановительной терапии".

Аналитик ГК "ФИНАМ" полагает, что под конец фискального 2020 года ситуация с коронавирусом в Китае окажет ограниченное негативное влияние на финансовые результаты Medtronic, при этом коммерциализация новых продуктов поможет компании сохранить положительную динамику выручки. "Мы сохраняем рекомендацию "покупать" по акциям компании и ставим на пересмотр целевой уровень", - заключает Зарина Саидова.