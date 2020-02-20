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20 февраля 2020 года 16:39
Индекс Мосбиржи в пятницу может торговаться в пределах 3100-3150 пунктов - БКС
Индекс Мосбиржи в пятницу может торговаться в пределах диапазона 3100-3150 пунктов, сообщается в комментарии "БКС Премьер". Российский рынок акций в четверг при поддержке умеренно позитивного внешнего фона и повышательной ценовой динамики в нефти продолжает растущую динамику. Индекс Мосбиржи вошел в зону сопротивления 3130-3140 пунктов, преодоление которой откроет путь в направлении 3160-3180 пунктов, отмечает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. Данные о замедлении темпов распространения коронавируса подтверждаются, а Народный Банк Китая между тем понизил базовую кредитную ставку до 4,05% с 4,15% с целью сократить расходы на кредитование для бизнеса и поддержать экономику в непростой период. Вместе с тем, отмечает специалист, в ближайшей перспективе на "риск-аппетиты" могут периодически оказывать давление статистические данные, которые будут отражать масштаб деструктивного влияния, оказанного ситуацией вокруг COVID-19, а также пересмотр прогнозов по росту экономик, в особенности в азиатском регионе. В частности, международное агентство Standard & Poor's уже понизило прогноз роста ВВП Южной Кореи на 2020 год с 2,1% до 1,6% в свете "вирусных" проблем. Уверенности покупателям на российском рынке придают и цены на нефть, которые постепенно смещаются ближе к $60 на фоне некоторого снижения уровня тревожности в рыночных настроениях и почти десятикратного сокращения добычи энергоносителя в Ливии (до 124 тыс. барр./с.). Позднее в четверг некоторой волатильности котировкам могут придать данные Минэнерго США по недельным изменениям запасов сырой нефти и нефтепродуктов в Штатах. "В пятницу, по нашему мнению, характер торгов на российском рынке может носить более осторожный характер с учетом приближения длинных выходных. Также выйдет важная статистика. В частности, под занавес торговой недели будут обнародованы январские данные по инфляции в еврозоне, предварительный производственный PMI Германии за февраль, а также информация по продажам на вторичном рынке жилья в США в январе. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в пятницу может формироваться в пределах диапазона 3100-3150 пунктов", - пишет Сергей Дейнека.
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