.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Темпы роста ВВП Китая в первом квартале 2020 года снизятся до 4,5% в годовом выражении - Julius Baer
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
20 февраля 2020 года 15:25
Темпы роста ВВП Китая в первом квартале 2020 года снизятся до 4,5% в годовом выражении - Julius Baer
Темпы роста ВВП Китая в первом квартале 2020 года снизятся до 4,5% в годовом выражении, однако они восстановится во втором и третьем кварталах в результате реализации отложенного спроса и активизации производства, а также благодаря бюджетно-налоговой и денежно-кредитной поддержке, говорится в комментарии Julius Baer. "Как и ожидалось, после снижения ставки по среднесрочным кредитам в понедельник, в четверг утром китайский регулятор снизил годовую и пятилетнюю базовые ставки по кредитам (LPR) до 4,05% и 4,75% соответственно. На фоне медленного восстановления деловой активности после затянувшихся из-за коронавируса новогодних праздников правительство стремится снизить стоимость финансирования для реального сектора экономики", - пишет экономист Julius Baer Софи Альтерматт. Народный банк Китая (НБК) с момента возобновления работы рынков после затянувшихся новогодних праздников реализовывал меры поддержки путем вливания ликвидности и снижения процентных ставок по операциям на открытом рынке. В частности, в текущем месяце регулятор снизил на 10 б.п. две ключевые ставки: ставку по кредитам, выдаваемым в рамках механизма среднесрочного кредитования (Medium-term Lending Facility, MLF) и 7-дневную ставку обратного выкупа, чтобы противостоять негативному влиянию вспышки коронавируса на китайскую экономику. Поскольку ставка MLF является определяющим индикатором для базовой ставки по кредитам, снижение четверга было ожидаемым, отмечает С. Альтерматт. "Мы полагаем, что вспышка коронавируса вызовет значительное, но временное замедление темпов роста китайской экономики. В первом квартале текущего года рост ВВП Китая должен замедлиться до 4,5% в годовом выражении, однако он восстановится во втором и третьем кварталах в результате реализации отложенного спроса и активизации производства, а также благодаря бюджетно-налоговой и денежно-кредитной поддержке, - указывает специалист Julius Baer. - Вероятнее всего, в первой половине года НБК продолжит сокращать ставки и нормы обязательных резервов, поскольку регулятор стремится снизить стоимость финансирования и обеспечить рынку более долгосрочную ликвидность. Тем не менее, наш базовый сценарий не предусматривает широкомасштабную программу стимулирования. Меры по денежному стимулированию экономики, предпринимаемые НБК, могут оказать давление на китайский юань. Курс национальной валюты снизился в последние несколько дней, и в настоящее время юань торгуется чуть выше отметки в 7 юаней за доллар США. Тем не менее, мы ожидаем, что регулятор будет поддерживать стабильность национальной валюты, и в ближайшие несколько недель курс юаня будет колебаться около отметки в 7 юаней за доллар. Таким образом, мы подтверждаем свою краткосрочную и долгосрочную нейтральные позиции по китайскому юаню".
.
20 февраля 2020 года 17:24
ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "Покупать" для акций Medtronic, коонструктивно оценивая финансовую отчетность компании за 3 фискальный квартал, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. Поставщик высокотехнологичных медицинских устройств Medtronic опубликовал... читать дальше
.20 февраля 2020 года 14:35
Аналитики Julius Baer занимают нейтральную позицию по золоту и ожидают снижения котировок до 1525 долларов США за унцию в ближайшие 3 месяца, сообщается в комментарии компании. "Цены на золото достигли отметки выше 1600 долларов США за унцию, и мы полагаем, что позитивные фундаментальные факторы... читать дальше
.20 февраля 2020 года 12:30
ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "Покупать" для акций MetLife, отмечая, что потенциал их роста на ближайшие 6 месяцев с фундаментальной точки зрения составляет порядка 10,0%. MetLife - американская компания финансового сектора, предоставляющая юридическим и физическим лицам в США и за рубежом... читать дальше
.20 февраля 2020 года 11:26
Нефтяные котировки в утренние часы продолжают умеренно расти в условиях нейтрального новостного фона по теме коронавируса, говорится в обзоре "Нордеа банка". Ключевым фактором, играющим в пользу нефтяных котировок, является обострение вооруженного конфликта в Ливии, где добыча сырья в последнее... читать дальше
.20 февраля 2020 года 10:09
Нефти предстоит борьба за отметку 60 долларов за баррель, при этом ее рост в целом вызывает вопросы, сообщается в комментарии Алор Брокер. Котировки нефти без задержки прошли сопротивление 58-58,5 долларов за баррель, и теперь предстоит борьба за следующую отметку - 60 долларов, отмечает... читать дальше
.20 февраля 2020 года 09:24
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются без единой динамики в ходе торгов в четверг. Цены на нефть продолжают расти в четверг. читать дальше
.19 февраля 2020 года 16:09
Золото сейчас торгуется на семилетних максимумах, торги драгметаллом 18 февраля в Лондоне завершились на отметке $1611, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". На этот уровень золото в последний раз поднималось в моменте в начале января на фоне паники по поводу вспышки коронавируса и массовой... читать дальше
.19 февраля 2020 года 15:36
Julius Baer пересматривает свой прогноз по паре EUR/USD на ближайшие три месяца с 1,10 до 1,08, что отражает осторожную краткосрочную позицию по евро и позитивную рекомендацию по доллару США, говорится в комментарии главного валютного стратега банка Дэвида Коля. "Превосходство США в темпах... читать дальше
.19 февраля 2020 года 14:36
Краткосрочный импульс золота к росту у текущих отметок может исчерпать себя, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". Фьючерсы на золото в среду в первой половине сессии поднялись до 1614,4 доллара, к максимуму с марта 2013 года, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена... читать дальше
.19 февраля 2020 года 12:59
Укрепление американской валюты на данном этапе опережает экономические реалии, и после того, как тема коронавируса отодвинется на второй план и постепенно сойдет на нет, доллар окажется под давлением, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.