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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  "ВТБ Капитал" снизил оценку акций Энел Россия на 4%, подтвердив рейтинг "покупать"
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20 февраля 2020 года 13:30

"ВТБ Капитал" снизил оценку акций Энел Россия на 4%, подтвердив рейтинг "покупать"

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с 1,25 рубля до 1,2 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Владимира Скляра и Анастасии Тихоновой.

Между тем рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Энел Россия", основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет 1,12 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 1,04 рубля за штуку.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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