Газпромбанк поднял оценку акций Энел Россия на 5%, оставив рекомендацию "держать"

Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с 1 рубля до 1,05 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитиков Игоря Гончарова и Дениса Степанова.

Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Энел Россия", основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет 1,12 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 1,04 рубля за штуку.