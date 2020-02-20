ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "Покупать" для акций MetLife, отмечая, что потенциал их роста на ближайшие 6 месяцев с фундаментальной точки зрения составляет порядка 10,0%.

MetLife - американская компания финансового сектора, предоставляющая юридическим и физическим лицам в США и за рубежом различные финансовые услуги, в число которых входят страхование жизни и ренты, имущества, а также управление активами и др.

"Превысившие прогнозы аналитиков квартальная прибыль и выручка и недооцененность акций вкупе с техническими факторами выступают в пользу дальнейшего роста акций MetLife, - отмечает аналитик "ФИНАМа" Анна Калмыкова. - Проведенная нами оценка стоимости MetLife позволяет считать акции компании недооцененными, при этом потенциал их роста на ближайшие 6 месяцев с фундаментальной точки зрения составляет порядка 10,0%. Мы сохраняем по акциям MetLife рекомендацию "Покупать"".