Размещение новых облигаций Магнита, вероятно, пройдет с некоторым понижением ориентира ставки первого купона - Уралсиб

Аналитики Уралсиба считают, что ставка первого купона при размещении новых облигаций Магнитата серии БО-002Р-01 может составить порядка 6,15–6,2% годовых при заявленном ориентире в диапазоне 6,3–6,4% годовых, говорится в обзоре корпорации.

Магнит (ВВ/-/-) в четверг, с 11:00 до 15:00 мск, будет собирать заявки инвесторов на новый выпуск серии БО-002Р-01 номинальным объемом не менее 15 млрд руб. Бумага будет трехлетней, оферты по ней не предусмотрено. В ходе премаркетинга был заявлен ориентир ставки первого купона в диапазоне 6,3–6,4% годовых, что транслируется в доходность к погашению 6,4–6,5% годовых и спред к кривой ОФЗ около 90–100 б.п. На рублевом рынке эмитент представлен пятью выпусками, и все они были проданы в прошлом году, указывается в обзоре "Уралсиба".

"Наиболее близким по дюрации является Магнит БО-003Р-05, размещенный на трехлетний срок в декабре прошлого года под ставку купона 6,6% годовых (плюс 75 б.п. на тот момент). - отмечает аналитик корпорации Ольга Стерина. - На вторичном рынке он предлагает доходность 6,3% годовых и спред над кривой ОФЗ примерно 80 б.п., однако выпуск малоликвиден. Учитывая большой объем первичного предложения от эмитента, а в прошлом году он продал облигаций на 50 млрд руб., рынок, по идее, должен начать требовать премию, но мы не удивимся, если ее не будет, и размещение пройдет со спредом к ОФЗ около 75–80 б.п., то есть ставка первого купона составит порядка 6,15–6,2% годовых. Начало торгов выпуском на бирже предварительно запланировано на 5 марта".