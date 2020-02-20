Ренессанс Капитал снизил рекомендацию для GDR Globaltrans до "держать" и оценку на 19%

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans с $11,5 до $9,3 за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "покупать" до "держать" в свете ухудшающихся фундаментальных показателей компании в сегменте полувагонов.

В то же время для акций "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) и GDR Global Ports рекомендация "держать" экспертами была подтверждена.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Аэрофлот (для акций, цены в рублях) - 108 (текущая цена - 117,7), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Globaltrans - 9,3 (текущая цена - 8,81), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Global Ports - 4,1 (текущая цена - 3,6), рекомендация - держать.