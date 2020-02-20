Нефти предстоит борьба за отметку 60 долларов - Алор Брокер

Нефти предстоит борьба за отметку 60 долларов за баррель, при этом ее рост в целом вызывает вопросы, сообщается в комментарии Алор Брокер.

Котировки нефти без задержки прошли сопротивление 58-58,5 долларов за баррель, и теперь предстоит борьба за следующую отметку - 60 долларов, отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. "Вообще рост нефти вызывает вопросы. Нет никакой информации, что Китай восстановил потребление нефти после его снижения на 20%. Растаяли надежды на сокращение добычи сырья странами ОПЕК+ на 600 тыс. баррелей в сутки. Но нефть практически безоткатно идет и идет вверх", - пишет А. Антонов.

Динамика нефти на ближайшие дни определится статистикой по запасам в Штатах от Минэнерго США, которая выйдет в четверг. Рынок ждет роста показателя на 2,5 млн баррелей, Американский институт нефти сообщил о приросте на 4,2 млн. Негативные данные могут спровоцировать вполне ожидаемую небольшую, на доллар-полтора, коррекцию, указывает специалист Алор Брокер.