"Альфа-Капитал" ожидает роста рынка акций РФ на 15% в базовом сценарии и на 25% в оптимистичном

Снижение волатильности российского фондового рынка и смягчение денежно-кредитной политики приведут к снижению дисконта в оценке акций РФ и обеспечат им 15%-ный рост котировок в 2020 году, считает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Эдуард Харин.

Более того, как сообщил эксперт на встрече с журналистами в среду, в рамках оптимистичного сценария, который предполагает спокойный внешний фон, благоприятную конъюнктуру сырьевых рынков и более быстрое, чем ожидается в базовом сценарии (5,5% к концу 2020 года), снижение ключевой ставки может обеспечить рынку акций РФ рост в районе 25% в текущем году.

Между тем в случае ухудшения ситуации в мировой экономике, введения новых санкций, негативных изменений в макроэкономической политике РФ падение российского фондового рынка может составить порядка 10%, говорится в аналитическом материале УК.

"Мы видим существенные изменения. Волатильность российского рынка акций сильно снизилась, в частности, благодаря увеличению дивидендных выплат. Дивидендная доходность акций РФ за последние 10 лет выросла с 2% до 7%. Волатильность российского рынка акций сейчас равна индексу S&P, чтобы было понятно. По нашим оценкам, на горизонте следующих четырех лет российский рынок может быть существенно переоценен в большую сторону", - сказал Харин.

Кроме того, на снижение волатильности, по словам портфельного управляющего, влияет рост доли локальных инвесторов на рынке. "Сокращение волатильности рынка акций РФ повышает их оценку", - подчеркнул он.

"Локальный инвестор всегда вносит стабильность: чтобы ни происходило, он находится на рынке, а иностранный инвестор вечно мечется туда-сюда. И это не только России касается", - пояснил Харин.