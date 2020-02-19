Аналитики ИК "Фридом Финанс" прогнозируют "боковое" движение рубля в парах с основными валютами

Пара USD/RUB торгуется по 63,7, EUR/RUB - по 68,7. "Мы прогнозируем "боковое" движение рубля в парах с основными валютами без сильной привязки к нефти. Спрос на отечественную валюту поддерживает очередное размещение ОФЗ. Отдельного внимания заслуживает пара EUR/USD, которая в течение дня пробила новое "дно", выйдя на отметку 1,0785. Мы ожидаем, что краткосрочно евро может доходить до 1,069 к доллару", - пишут аналитики ИК "Фридом Финанс".