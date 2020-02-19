"Атон" поднял оценку GDR ТМК на 5%, подтвердив рейтинг "выше рынка"

Инвестиционная компания (ИК) "Атон" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) на 4,7% - до $4,5 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков ИК Андрея Лобазова и Марии Федоровой.

Рейтинг "выше рынка" для этих бумаг был подтвержден.

"Из общей суммы поступлений от сделки ($1,1 млрд) ТМК уже направила $600 млн на погашение займов. Недавно компания успешно разместила очередной выпуск евробондов на $500 млн с погашением в 2027 году, а значит, в преддверии погашения предыдущего выпуска евробондов на $500 млн в апреле она сейчас располагает более $1 млрд денежных средств - большой запас ликвидности", - пишут аналитики, отмечая, что рынок ждет от компании более детальной информации о стратегии развития после продажи IPSCO.

По мнению экспертов, у ТМК есть несколько вариантов использования средств, полученных за IPSCO, и только снижение долга уже заложено в текущих рыночных котировках GDR трубной компании.

По их оценкам, одним из возможных вариантов использования средств, полученных за IPSCO, может стать выплата дивидендов. "Даже небольшая выплата обеспечит хороший уровень доходности - специальные дивиденды в размере $50 млн дают дивидендную доходность 5%, а общая доходность за год может составить 9-10%", - отмечают аналитики.

Как вариант, ТМК может потратить те же $50 млн на обратный выкуп акций - это 15% от рыночной капитализации акций в свободном обращении ($350 млн), что существенно, полагают эксперты ИК. "В долгосрочной перспективе, однако, это может оказать давление на ликвидность", - добавляют они.

В то же время аналитики считают, что приобретение активов или новые масштабные капзатраты будут негативно восприняты рынком. Однако, по мнению экспертов "Атона", такой сценарий маловероятен.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR ТМК, основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет $4,69 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $3,58 за штуку.