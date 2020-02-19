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19 февраля 2020 года 16:09
Ралли в золоте происходит параллельно укреплению доллара - ИК "Фридом Финанс"
Золото сейчас торгуется на семилетних максимумах, торги драгметаллом 18 февраля в Лондоне завершились на отметке $1611, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". На этот уровень золото в последний раз поднималось в моменте в начале января на фоне паники по поводу вспышки коронавируса и массовой распродажи акций. Большими объемами выше $1600 золото не торговалось с марта 2013 года. "Ралли в золоте происходит параллельно укреплению доллара, что совершенно нетипично для данного актива, - отмечают аналитики ИК "Фридом Финанс". - С начала года валюта США укрепилась к корзине остальных ведущих валют мира на 2,2%. За тот же период унция золота подорожала на 6,2%. Еще один фактор, который должен был тормозить рост золота, - это падение спроса на драгоценные металлы со стороны промышленности. Однако это обстоятельство рынок также проигнорировал. Единственным объяснением нынешнего роста котировок служит то, что параллельно усилился спрос на облигации Минфина США. Доходность по 10-летним бондам сейчас вблизи пятилетних минимумов. Очевидно, что игроки скупают золото в рамках хеджирования от нарастающих рисков". По мнению аналитиков ИК "Фридом Финанс", техническая картина благоприятствует дальнейшему удорожанию золота. "Цены уверенно держатся на 35 долларов выше 10-дневной скользящей средней. Индикатор MACD дает сигнал к покупке. По нашим ожиданиям, проход золота выше $1615 откроет возможность достичь нового многолетнего пика $1690. Доходность от такого движения составит до 4,6%", - указывают эксперты инвесткомпании.
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Компании упоминаемые в новости: Энел Россия
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