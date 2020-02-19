.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Julius Baer пересматривает свой прогноз по паре EUR/USD на ближайшие три месяца с 1,10 до 1,08
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
19 февраля 2020 года 15:36
Julius Baer пересматривает свой прогноз по паре EUR/USD на ближайшие три месяца с 1,10 до 1,08
Julius Baer пересматривает свой прогноз по паре EUR/USD на ближайшие три месяца с 1,10 до 1,08, что отражает осторожную краткосрочную позицию по евро и позитивную рекомендацию по доллару США, говорится в комментарии главного валютного стратега банка Дэвида Коля. "Превосходство США в темпах роста экономики сохраняется дольше, чем ожидалось, - указывает эксперт. - Негативное влияние мер по борьбе с эпидемией коронавируса проявляется больше в еврозоне, чем в США, и поддерживает защитные валюты. Мы изменили наш прогноз по евро на следующие 3 месяца в сторону понижения, в то время как по японской йене мы занимаем более конструктивную позицию". Индекс настроений в деловой среде от института ZEW для еврозоны снизился с 26,7 в январе до 8,7 в феврале. В США индекс производственной активности, рассчитываемый ФРБ Нью-Йорка (Empire State Manufacturing Index), вырос с 4,8 в январе до 12,9 в феврале. "Мы пересматриваем наш прогноз по паре EUR/USD на следующие 3 месяца с 1,10 до 1,08, а по паре USD/JPY - с 110 до 109, - отмечает Дэвид Коль. - После небольшого периода неожиданно позитивных экономических данных в январе многие показатели по экономике еврозоны оказались ниже ожиданий и даже показали снижение. Опубликованный во вторник прогнозный компонент индекса ZEW за февраль оказался значительно ниже, чем в предыдущем месяце, а также ниже уровня ожидаемой консолидации, что говорит об ухудшении экономических ожиданий". Напротив, в США данные по экономике оказались сильнее. Так, индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка резко поднялся, сильно опередив ожидания. Более позитивная экономическая ситуация в США в последний год уже обеспечила укрепление доллара США по отношению к евро. "Экономические трудности, вызванные мерами по сдерживанию эпидемии коронавируса, будут чувствоваться в еврозоне сильнее, чем в более закрытой американской экономике. В итоге, более позднее восстановление экономики приведет к тому, что пик укрепления доллара США придется на вторую половину 2020 года. Повышенный уровень рисков оправдывает более сильный курс японской йены, которая получает поддержку благодаря своим защитным характеристикам, несмотря на слабую экономическую ситуацию в Японии. Мы пересмотрели наш 3-месячный прогноз по паре USD/JPY с 110 до 109", - резюмирует эксперт Julius Baer.
.
19 февраля 2020 года 16:09
Золото сейчас торгуется на семилетних максимумах, торги драгметаллом 18 февраля в Лондоне завершились на отметке $1611, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". На этот уровень золото в последний раз поднималось в моменте в начале января на фоне паники по поводу вспышки коронавируса и массовой... читать дальше
.19 февраля 2020 года 14:36
Краткосрочный импульс золота к росту у текущих отметок может исчерпать себя, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". Фьючерсы на золото в среду в первой половине сессии поднялись до 1614,4 доллара, к максимуму с марта 2013 года, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена... читать дальше
.19 февраля 2020 года 12:59
Укрепление американской валюты на данном этапе опережает экономические реалии, и после того, как тема коронавируса отодвинется на второй план и постепенно сойдет на нет, доллар окажется под давлением, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на... читать дальше
.19 февраля 2020 года 11:22
Ценам на нефть вряд ли удастся закрепиться выше $60/bbl, пока у участников рынка остаются страхи по поводу коронавируса и его последствий для китайской экономики, говорится в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки накануне прибавили более 2%, несмотря на сообщения о том, что ОПЕК+ не будет... читать дальше
.19 февраля 2020 года 10:35
Сантимент в нефти постепенно улучшается на фоне снижения градуса напряженности в отношении эпидемии коронавируса и ее влияния на мировой спрос, отмечают аналитики Промсвязьбанка. Специалисты банка умеренно оптимистично смотрят на перспективы нефти, предполагая, что она сможет закрепиться в... читать дальше
.19 февраля 2020 года 10:22
Строить планы о движении нефти к $60 можно будет после преодоления сопротивления на уровне $58-58,5 - Алор Брокер
Нефть подходит к первой цели отскока после обвала в район 53 доллара за баррель. Сейчас баррель "черного золота" пытается закрепиться выше 58 долларов. Сопротивлением росту является район 58-58,5 долларов, при уходе выше можно будет строит планы о движении к 60 долларам за баррель, полагает... читать дальше
.19 февраля 2020 года 09:42
Энтузиазм нефтяных покупателей, видимо, снижается, высока вероятность коррекции Brent, говорится в комментарии "БКС Брокер". Рост нефтяных котировок замедляется с каждым днем и на сессии вторника оказался минимальным с момента начала восстановления из зоны $53-54 за баррель, констатирует эксперт... читать дальше
.19 февраля 2020 года 09:40
Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снизились во вторник, Nasdaq Composite незначительно вырос. Большинство фондовых индексов государств Азиатско-Тихоокеанского региона растет в ходе торгов в среду. Цены на нефть растут. читать дальше
.18 февраля 2020 года 17:34
Аналитики Julius Baer ожидают консолидацию на рынке золота в ближайшие несколько месяцев, говорится в комментарии компании. "Ключевые факторы, которые влияют на котировки золота, в настоящее толкают их в разных направлениях, что говорит о расколе мнений на финансовых рынках об экономических... читать дальше
.18 февраля 2020 года 12:00
Ослабление "аппетита" к рисковым активам происходит на фоне повышенных ожиданий того, что распространение коронавируса в Китае будет иметь весьма негативные последствия для реальной экономический активности, на этом фоне на нефтяном рынке преобладают страхи по поводу спроса на энергоносители,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.