Индекс Мосбиржи будет консолидироваться между 3090 и 3120 пунктами - ИК "Фридом Финанс"

Благодаря уверенному росту нефтяных котировок российский рынок акций в среду торгуется в "зеленой зоне". Индекс Мосбиржи поднялся выше 3100 пунктов. В лидерах роста находятся представители нефтегазовой отрасли и индустрии цветных металлов. Индекс Мосбиржи, по мнению аналитиков ИК "Фридом Финанс", будет консолидироваться между 3090 и 3120 пунктами.