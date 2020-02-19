Инвестирование в евробонды РФ является лучшей альтернативой ОФЗ - Райффайзенбанк

Аналитики Райффайзенбанка считают, что инвестирование в долларовые ставки (евробонды РФ) является лучшей альтернативой ОФЗ за счет предполагаемого ими ослабления рубля. При этом последствия от коронавируса могут быть более негативными, чем сейчас ожидают инвесторы: динамика числа выздоровевших вселяла бы больший оптимизм, если бы не рост заражений, который не снижает темп, а их число уже превышает 74 тыс. (то есть Китай еще длительное время может не восстановить экономическую активность из-за изоляционных мер как внутри, так и вовне, отмечают специалисты банка).