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19 февраля 2020 года 13:32
Инвестирование в евробонды РФ является лучшей альтернативой ОФЗ - Райффайзенбанк
Аналитики Райффайзенбанка считают, что инвестирование в долларовые ставки (евробонды РФ) является лучшей альтернативой ОФЗ за счет предполагаемого ими ослабления рубля. При этом последствия от коронавируса могут быть более негативными, чем сейчас ожидают инвесторы: динамика числа выздоровевших вселяла бы больший оптимизм, если бы не рост заражений, который не снижает темп, а их число уже превышает 74 тыс. (то есть Китай еще длительное время может не восстановить экономическую активность из-за изоляционных мер как внутри, так и вовне, отмечают специалисты банка).
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19 февраля 2020 года 16:09
Золото сейчас торгуется на семилетних максимумах, торги драгметаллом 18 февраля в Лондоне завершились на отметке $1611, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". На этот уровень золото в последний раз поднималось в моменте в начале января на фоне паники по поводу вспышки коронавируса и массовой... читать дальше
.19 февраля 2020 года 15:36
Julius Baer пересматривает свой прогноз по паре EUR/USD на ближайшие три месяца с 1,10 до 1,08, что отражает осторожную краткосрочную позицию по евро и позитивную рекомендацию по доллару США, говорится в комментарии главного валютного стратега банка Дэвида Коля. "Превосходство США в темпах... читать дальше
.19 февраля 2020 года 14:36
Краткосрочный импульс золота к росту у текущих отметок может исчерпать себя, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". Фьючерсы на золото в среду в первой половине сессии поднялись до 1614,4 доллара, к максимуму с марта 2013 года, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена... читать дальше
.19 февраля 2020 года 12:59
Укрепление американской валюты на данном этапе опережает экономические реалии, и после того, как тема коронавируса отодвинется на второй план и постепенно сойдет на нет, доллар окажется под давлением, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на... читать дальше
.19 февраля 2020 года 11:22
Ценам на нефть вряд ли удастся закрепиться выше $60/bbl, пока у участников рынка остаются страхи по поводу коронавируса и его последствий для китайской экономики, говорится в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки накануне прибавили более 2%, несмотря на сообщения о том, что ОПЕК+ не будет... читать дальше
.19 февраля 2020 года 10:35
Сантимент в нефти постепенно улучшается на фоне снижения градуса напряженности в отношении эпидемии коронавируса и ее влияния на мировой спрос, отмечают аналитики Промсвязьбанка. Специалисты банка умеренно оптимистично смотрят на перспективы нефти, предполагая, что она сможет закрепиться в... читать дальше
.19 февраля 2020 года 10:22
Строить планы о движении нефти к $60 можно будет после преодоления сопротивления на уровне $58-58,5 - Алор Брокер
Нефть подходит к первой цели отскока после обвала в район 53 доллара за баррель. Сейчас баррель "черного золота" пытается закрепиться выше 58 долларов. Сопротивлением росту является район 58-58,5 долларов, при уходе выше можно будет строит планы о движении к 60 долларам за баррель, полагает... читать дальше
.19 февраля 2020 года 09:42
Энтузиазм нефтяных покупателей, видимо, снижается, высока вероятность коррекции Brent, говорится в комментарии "БКС Брокер". Рост нефтяных котировок замедляется с каждым днем и на сессии вторника оказался минимальным с момента начала восстановления из зоны $53-54 за баррель, констатирует эксперт... читать дальше
.19 февраля 2020 года 09:40
Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снизились во вторник, Nasdaq Composite незначительно вырос. Большинство фондовых индексов государств Азиатско-Тихоокеанского региона растет в ходе торгов в среду. Цены на нефть растут. читать дальше
.18 февраля 2020 года 17:34
Аналитики Julius Baer ожидают консолидацию на рынке золота в ближайшие несколько месяцев, говорится в комментарии компании. "Ключевые факторы, которые влияют на котировки золота, в настоящее толкают их в разных направлениях, что говорит о расколе мнений на финансовых рынках об экономических... читать дальше
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