Укрепление американской валюты на данном этапе опережает экономические реалии - ГК "ФИНАМ"

Укрепление американской валюты на данном этапе опережает экономические реалии, и после того, как тема коронавируса отодвинется на второй план и постепенно сойдет на нет, доллар окажется под давлением, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ".

Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах среды пребывала вблизи отметки 1,08 после того, как днем ранее достигла минимальных отметок с апреля 2017 года, констатирует ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова.

Валютная пара EUR/USD просела почти до 3-летнего "дна" на фоне реакции спекулятивно настроенных игроков на опубликованную в Германии макроэкономическую статистику.

Экономические ожидания немецких инвесторов в текущем месяце ухудшились, очевидно, в силу опасений по поводу потенциальных негативных последствий вспышки коронавируса в Китае. Экономика Германии, и без того дышавшая на ладан, несмотря на стимулирующие меры со стороны Европейского центрального банка, оказалась в сложном положении из-за негативного влияния вспышки опасного вируса на международную торговлю.

"Единая европейская валюта в этом году растеряла против доллара уже порядка 3,8%, и в последние недели нисхождение ключевой валютной пары происходит не без активного участия спекулятивно настроенных рыночных сил, наращивающих длинные позиции по доллару. Укрепление американской валюты на данном этапе опережает экономические реалии, и после того, как тема коронавируса отодвинется на второй план и постепенно сойдет на нет, доллар окажется под давлением", - указывает З. Саидова.

Немаловажным для игроков валютного рынка событием на этой неделе станет публикация "минуток" январского заседания комитета по открытым рынкам ФРС США, которая ожидается сегодня, а завтра появится протокол последнего заседания ЕЦБ.

Специалист компании отмечает, что из выходящей в среду макроэкономической статистики стоит упомянуть только динамику цен производителей США (18:00 мск).

"С технической точки зрения, на 4-часовом графике EUR/USD продолжает выстраиваться нисходящий канал, при этом ближайшая поддержка, проходящая по локальным минимумам начала апреля (в районе 1,057), все еще не в радиусе видимости от текущих отметок", - пишет З. Саидова.