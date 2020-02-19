Сбор заявок на новые облигации Уралкалия пройдет с небольшим понижением ориентира ставки первого купона - Уралсиб

Аналитики Уралсиба считают, что формирование книги заявок на новые облигации "Уралкалия" серии БО-06-Р пройдет ближе к ставке купона в размере 6,85–6,9% годовых и, соответственно, с небольшим понижением первоначального ориентира, говорится в обзоре корпорации.

"Уралкалий" (ВВ-/Ва2/ВВ-) после длительной паузы выходит на первичный рынок рублевого долга, где он не занимал с ноября 2018 года, отмечает аналитик Уралсиба Ольга Стерина. В среду компания с 11:00 до 15:00 мск будет принимать заявки инвесторов на пятилетний выпуск серии БО-06-Р, планируется, что его объем размещения составит не менее 15 млрд руб. В ходе премаркетинга был заявлен ориентир ставки первого купона в размере 6,95–7,1% годовых, что транслируется в диапазон доходности 7,07–7,23% годовых и спред к кривой ОФЗ около 125–140 б.п.

Долговая нагрузка, достигнув максимума в 2016 г., постепенно стала снижаться и за 1 п/г 2019 г. составила 2,9 по коэффициенту Чистый долг/EBITDA. С одной стороны, в 2020 г. уровень капзатрат должен достигнуть максимума (670 млн долл.), но, с другой стороны, компания планировала вернуться на рынок акционерного капитала за счет погашения части казначейского пакета, что будет способствовать снижению долговой нагрузки мажоритарных акционеров. На вторичном рынке самый длинный из выпусков "Уралкалия" (серия БО-04-Р) дает доходность 6,45% годовых на срок до погашения в июне 2023 г., что транслируется в спред к ОФЗ около 90 б.п., но он малоликвиден и его сложно использовать в качестве "бенчмарка", указывает О. Стерина. Из первичных размещений других компаний сравнить можно было бы с новым выпуском СУЭК (-/Ва2/ВВ), который предлагает доходность 6,95% годовых к пятилетней оферте и, соответственно, спред около 125 б.п. к ОФЗ.

"Мы полагаем, что новая бумага "Уралкалия" будет размещена ближе к уровню выпуска СУЭК, но с небольшим дисконтом к нему. Соответственно, ждем формирования книги заявок ближе к ставке купона 6,85–6,9% годовых и, соответственно, небольшого понижения первоначального ориентира. Размещение выпуска на бирже запланировано на 3 марта", - пишет специалист Уралсиба.