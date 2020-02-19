.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Ценам на нефть пока вряд ли удастся закрепиться выше $60/bbl - "Нордеа банк"
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
19 февраля 2020 года 11:22

Ценам на нефть пока вряд ли удастся закрепиться выше $60/bbl - "Нордеа банк"

Ценам на нефть вряд ли удастся закрепиться выше $60/bbl, пока у участников рынка остаются страхи по поводу коронавируса и его последствий для китайской экономики, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Нефтяные котировки накануне прибавили более 2%, несмотря на сообщения о том, что ОПЕК+ не будет переносить министерское заседания с марта на февраль. "Напомним, что ранее появлялись сообщения о переносе встречи ОПЕК+ на более ранние сроки для оперативной реакции стран-производителей на вспышку коронавируса в КНР, которая, как ожидается, окажет негативное влияние на спрос на энергоресурсы. Однако вчера заместитель министра энергетики РФ П. Сорокин отметил, что встреча ОПЕК+ на министерском уровне состоится 5-6 марта, как и планировалось изначально. Несмотря на это, поддержку ценам на нефть оказало решение США ввести санкции против дочерней компании "Роснефти" за работу с венесуэльской государственной нефтяной компанией. Еще одним фактором, играющим в пользу нефтяных котировок, является обострение вооруженного конфликта в Ливии и вчерашнее нападение на ливийские порты, которое осложнило транспортировку нефти в данном регионе", - отмечают специалисты банка.

"Тем не менее, вряд ли ценам на нефть удастся закрепиться выше $60/bbl, пока у участников рынка остаются страхи по поводу коронавируса и его последствий для китайской экономики", - пишут они.

Опубликовано: /"Нордеа Банк"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
Лента аналитики
19 февраля 2020 года 16:09
Ралли в золоте происходит параллельно укреплению доллара - ИК "Фридом Финанс"
Золото сейчас торгуется на семилетних максимумах, торги драгметаллом 18 февраля в Лондоне завершились на отметке $1611, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". На этот уровень золото в последний раз поднималось в моменте в начале января на фоне паники по поводу вспышки коронавируса и массовой...    читать дальше
.
19 февраля 2020 года 15:36
Julius Baer пересматривает свой прогноз по паре EUR/USD на ближайшие три месяца с 1,10 до 1,08
Julius Baer пересматривает свой прогноз по паре EUR/USD на ближайшие три месяца с 1,10 до 1,08, что отражает осторожную краткосрочную позицию по евро и позитивную рекомендацию по доллару США, говорится в комментарии главного валютного стратега банка Дэвида Коля. "Превосходство США в темпах...    читать дальше
.
19 февраля 2020 года 14:36
Краткосрочный импульс золота к росту у текущих отметок может исчерпать себя - ИК "Велес Капитал"
Краткосрочный импульс золота к росту у текущих отметок может исчерпать себя, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". Фьючерсы на золото в среду в первой половине сессии поднялись до 1614,4 доллара, к максимуму с марта 2013 года, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена...    читать дальше
.
19 февраля 2020 года 12:59
Укрепление американской валюты на данном этапе опережает экономические реалии - ГК "ФИНАМ"
Укрепление американской валюты на данном этапе опережает экономические реалии, и после того, как тема коронавируса отодвинется на второй план и постепенно сойдет на нет, доллар окажется под давлением, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на...    читать дальше
.
19 февраля 2020 года 10:35
Нефть сможет закрепиться в диапазоне 58-60 долл./барр. до конца этой недели - Промсвязьбанк
Сантимент в нефти постепенно улучшается на фоне снижения градуса напряженности в отношении эпидемии коронавируса и ее влияния на мировой спрос, отмечают аналитики Промсвязьбанка. Специалисты банка умеренно оптимистично смотрят на перспективы нефти, предполагая, что она сможет закрепиться в...    читать дальше
.
19 февраля 2020 года 10:22
Строить планы о движении нефти к $60 можно будет после преодоления сопротивления на уровне $58-58,5 - Алор Брокер
Нефть подходит к первой цели отскока после обвала в район 53 доллара за баррель. Сейчас баррель "черного золота" пытается закрепиться выше 58 долларов. Сопротивлением росту является район 58-58,5 долларов, при уходе выше можно будет строит планы о движении к 60 долларам за баррель, полагает...    читать дальше
.
19 февраля 2020 года 09:42
Высока вероятность коррекции Brent - БКС
Энтузиазм нефтяных покупателей, видимо, снижается, высока вероятность коррекции Brent, говорится в комментарии "БКС Брокер". Рост нефтяных котировок замедляется с каждым днем и на сессии вторника оказался минимальным с момента начала восстановления из зоны $53-54 за баррель, констатирует эксперт...    читать дальше
.
19 февраля 2020 года 09:40
Нефть дорожает
Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снизились во вторник, Nasdaq Composite незначительно вырос. Большинство фондовых индексов государств Азиатско-Тихоокеанского региона растет в ходе торгов в среду. Цены на нефть растут.    читать дальше
.
18 февраля 2020 года 17:34
Золото будет консолидироваться в ближайшие месяцы - Julius Baer
Аналитики Julius Baer ожидают консолидацию на рынке золота в ближайшие несколько месяцев, говорится в комментарии компании. "Ключевые факторы, которые влияют на котировки золота, в настоящее толкают их в разных направлениях, что говорит о расколе мнений на финансовых рынках об экономических...    читать дальше
.
18 февраля 2020 года 12:00
Нефтяной рынок: преобладают страхи по поводу спроса на энергоносители - "Нордеа банк"
Ослабление "аппетита" к рисковым активам происходит на фоне повышенных ожиданий того, что распространение коронавируса в Китае будет иметь весьма негативные последствия для реальной экономический активности, на этом фоне на нефтяном рынке преобладают страхи по поводу спроса на энергоносители,...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.