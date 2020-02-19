Инвесторы начинают осторожнее смотреть на рынок ОФЗ - Росбанк

Инвесторы начинают осторожнее смотреть на рынок ОФЗ, говорится в комментарии Росбанка.

Несмотря на низкую активность на вторичном рынке, Минфин впервые за долгое время проведет 3 аукциона, отмечают аналитики Росбанка. Министерство сначала разместит представленный в понедельник короткий выпуск серии 25084 (окт.23) на безлимитной основе, далее будет предложен 10-летний "бенчмарк" серии 26228 (апр.30) в объеме 20 млрд руб., а завершится аукционный день размещением 10,7 млрд руб. ОФЗ с индексируемым номиналом 52002 (фев.28).

"Мы ожидаем, что бумаги на середине и конце кривой смогут полностью разместиться в рамках предложенных объемов. Наибольший интерес представляет новый выпуск 25084. Наиболее близкой сопоставимой бумагой на кривой является серия 26215 (авг.23, доходность - 5.56% годовых). Мы ожидаем, что размещение нового выпуска пройдет с небольшой премией в 2-3 бп к сопоставимому выпуску, а объем размещения составит около 30 млрд ввиду низкой активности инвесторов в последние дни и негативного геополитического фона", - пишут специалисты банка.