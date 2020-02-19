Аналитики Росбанка не видят предпосылок для устойчивого превышения рублем отметки 64 против доллара

Аналитики Росбанка полагают, что тема геополитики продолжит "волновать" рубль до активной фазы подготовки к налоговым выплатам (25 и 28 февраля), однако в моменте не видят предпосылок для устойчивого превышения отметки 64 против доллара. Пара EUR/RUB может сохранить "предел стремления" на уровне 69.