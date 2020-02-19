Нефть сможет закрепиться в диапазоне 58-60 долл./барр. до конца этой недели - Промсвязьбанк

Сантимент в нефти постепенно улучшается на фоне снижения градуса напряженности в отношении эпидемии коронавируса и ее влияния на мировой спрос, отмечают аналитики Промсвязьбанка. Специалисты банка умеренно оптимистично смотрят на перспективы нефти, предполагая, что она сможет закрепиться в диапазоне 58-60 долл./барр. до конца этой недели.