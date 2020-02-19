Высока вероятность коррекции Brent - БКС

Энтузиазм нефтяных покупателей, видимо, снижается, высока вероятность коррекции Brent, говорится в комментарии "БКС Брокер".

Рост нефтяных котировок замедляется с каждым днем и на сессии вторника оказался минимальным с момента начала восстановления из зоны $53-54 за баррель, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Фьючерсы на WTI даже снизились, в результате чего спред между сортами расширился почти до $5,9 в пользу североморского "бенчмарка".

"Такая динамика говорит о снижении энтузиазма со стороны покупателей и высокой вероятности коррекции. Фьючерс на Brent находится в зоне сопротивления $57,5-58 за баррель, что также может оказать психологическое давление на участников рынка. В случае реализации коррекционного сценария снижение может достичь зоны $56-56,5 за баррель", - пишет И. Галактионов.