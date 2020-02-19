Возможно преобладание продаж в российской валюте в среду утром - Промсвязьбанк

Утром в среду возможно преобладание продаж в российской валюте, однако к середине дня покупки в рубле могут активизироваться, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

"Перед открытием российского рынка для национальной валюты сложился умеренно позитивный внешний фон. Консолидация в большинстве валют EM у уровней закрытия вторника и дальнейший рост рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent утром прибавляет порядка 1%, закрепившись выше 58 долларов, создают предпосылки для роста рубля. Однако в начале дня на фоне сохранения среди инвесторов санкционных опасений ожидаем преобладания продаж в российской валюте, что позволит доллару подняться в район 63,9 рубля, - отмечает главный аналитик Богдан Зварич. - При этом в ходе сессии рубль может получить поддержку со стороны аукционов по размещению ОФЗ. Более того, введенные санкции касаются российских компаний и России лишь опосредованно и в незначительной степени. В результате в ходе дня возникшая вчера санкционная премия в паре доллар/рубль может быть скомпенсирована, что приведет к отступлению американской валюты в нижнюю половину диапазона 63,2-64,4 рубля".