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19 февраля 2020 года 09:32
Возможно преобладание продаж в российской валюте в среду утром - Промсвязьбанк
Утром в среду возможно преобладание продаж в российской валюте, однако к середине дня покупки в рубле могут активизироваться, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Перед открытием российского рынка для национальной валюты сложился умеренно позитивный внешний фон. Консолидация в большинстве валют EM у уровней закрытия вторника и дальнейший рост рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent утром прибавляет порядка 1%, закрепившись выше 58 долларов, создают предпосылки для роста рубля. Однако в начале дня на фоне сохранения среди инвесторов санкционных опасений ожидаем преобладания продаж в российской валюте, что позволит доллару подняться в район 63,9 рубля, - отмечает главный аналитик Богдан Зварич. - При этом в ходе сессии рубль может получить поддержку со стороны аукционов по размещению ОФЗ. Более того, введенные санкции касаются российских компаний и России лишь опосредованно и в незначительной степени. В результате в ходе дня возникшая вчера санкционная премия в паре доллар/рубль может быть скомпенсирована, что приведет к отступлению американской валюты в нижнюю половину диапазона 63,2-64,4 рубля".
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19 февраля 2020 года 10:35
Сантимент в нефти постепенно улучшается на фоне снижения градуса напряженности в отношении эпидемии коронавируса и ее влияния на мировой спрос, отмечают аналитики Промсвязьбанка. Специалисты банка умеренно оптимистично смотрят на перспективы нефти, предполагая, что она сможет закрепиться в... читать дальше
.19 февраля 2020 года 10:22
Строить планы о движении нефти к $60 можно будет после преодоления сопротивления на уровне $58-58,5 - Алор Брокер
Нефть подходит к первой цели отскока после обвала в район 53 доллара за баррель. Сейчас баррель "черного золота" пытается закрепиться выше 58 долларов. Сопротивлением росту является район 58-58,5 долларов, при уходе выше можно будет строит планы о движении к 60 долларам за баррель, полагает... читать дальше
.19 февраля 2020 года 09:42
Энтузиазм нефтяных покупателей, видимо, снижается, высока вероятность коррекции Brent, говорится в комментарии "БКС Брокер". Рост нефтяных котировок замедляется с каждым днем и на сессии вторника оказался минимальным с момента начала восстановления из зоны $53-54 за баррель, констатирует эксперт... читать дальше
.19 февраля 2020 года 09:40
Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снизились во вторник, Nasdaq Composite незначительно вырос. Большинство фондовых индексов государств Азиатско-Тихоокеанского региона растет в ходе торгов в среду. Цены на нефть растут. читать дальше
.18 февраля 2020 года 17:34
Аналитики Julius Baer ожидают консолидацию на рынке золота в ближайшие несколько месяцев, говорится в комментарии компании. "Ключевые факторы, которые влияют на котировки золота, в настоящее толкают их в разных направлениях, что говорит о расколе мнений на финансовых рынках об экономических... читать дальше
.18 февраля 2020 года 12:00
Ослабление "аппетита" к рисковым активам происходит на фоне повышенных ожиданий того, что распространение коронавируса в Китае будет иметь весьма негативные последствия для реальной экономический активности, на этом фоне на нефтяном рынке преобладают страхи по поводу спроса на энергоносители,... читать дальше
.18 февраля 2020 года 11:14
Пара EUR/USD может совершить коррекционный отскок в направлении 1,0890-1,0920, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта во вторник утром торгуется в небольшом "минусе", продолжая тенденцию понедельника, констатирует аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Вадим... читать дальше
.18 февраля 2020 года 10:38
Коронавирус давит на корпоративный сектор, некоторые участники рынка могут сделать ставку на V-образное восстановление экономики, говорится в комментарии "БКС Глобал Маркетс". Новыми "жертвами" коронавируса стали Apple и HSBC, отмечают аналитики "БКС Глобал Маркетс". Apple предупредила о... читать дальше
.18 февраля 2020 года 10:07
Несмотря на утреннее снижение во вторник, краткосрочный тренд по нефти остается восходящим, указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Целью отскока после обвала в район ниже 54 долларов остается диапазон 58-58,5 долларов за баррель. Пройти выше будет очень сложно в отсутствие новых драйверов... читать дальше
.18 февраля 2020 года 09:35
Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник. читать дальше
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