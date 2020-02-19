Рубль в среду вновь пойдет в рост - Алор Брокер

Рубль в среду вновь пойдет в рост, отыгрывая улучшение внешнего фона, рост "аппетита" к риску и рекордно дорогую за последние дни нефть, говорится в комментарии Алор Брокер.

Продолжается высокая волатильность в рубле, констатирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов: во вторник пара доллар/рубль вновь выросла почти на 0,8%, закрывшись чуть ниже отметки 64.

Негативом для российской валюты является продолжающийся рост доллара на мировом рынке. Так, пара евро/доллар пытается закрепиться ниже 1,08. Стратегической же целью евро/доллара является уход в район 1,05, а потом и на паритет. Впрочем, полагает специалист компании, можно ожидать, что американские монетарные власти начнут предпринимать меры против роста доллара.

"В среду рубль вновь пойдет в рост, отыгрывая улучшение внешнего фона, рост "аппетита" к риску и рекордно дорогую за последние дни нефть. Если внешний фон не ухудшится, то пара доллар/рубль вновь спустится ближе к отметке 63. Среднесрочным негативом для российской валюты является необходимость выплатить 50 млрд долларов экс-акционерам "Юкоса", - указывает А. Антонов.