Акции и расписки HSBC остаются привлекательными в долгосрочной перспективе, но только в качестве дивидендной бумаги - ИК "Фридом Финанс"

Акции и расписки HSBC остаются привлекательными в долгосрочной перспективе, но только в качестве дивидендной бумаги, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс".

При росте общей выручки на 5,9%, до $55,4 млрд, HSBC сократил доналоговую прибыль на 33%, до $13,3 млрд, а чистую прибыль на 53% до $6 млрд. Это сильно разошлось с ожиданиями рынка и, как следствие, привело к обрушению акций HSBC на торгах в Лондоне (до -6,9% в моменте), констатируют аналитики ИК. Негативный эффект был отчасти сглажен объявлением о том, что банк видит причину слабых результатов в росте издержек и намерен их сокращать. Объявленная программа реструктуризации бизнеса HSBC приведет к сокращению 15% персонала банка (в течение двух ближайших лет будет уволен каждый седьмой сотрудник). Также будут проданы активы банка на общую сумму $100 млрд, что, по оценкам аналитиков ИК "Фридом Финанс", составит около 4% всего портфеля HSBC.

"С нашей точки зрения, акции и расписки банка остаются привлекательными в долгосрочной перспективе, но только в качестве дивидендной бумаги. Ставка доходности по ним сейчас составляет 5,3%. Потенциал роста цены в течение этого года мы оцениваем в пределах 5% от текущих уровней. Фактически рынок уже справедливо оценивал HSBC до начала этой недели", - указывают специалисты ИК.