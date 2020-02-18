Курс рубля в среду будет формироваться в диапазоне 62,8-64 за доллар - БКС

Аналитики "БКС Премьер" считают, что курс рубля в среду будет формироваться в диапазоне 62,8-64 за доллар, говорится в их комментарии.

"Что касается российских рынков и их краткосрочной перспективы, то мы полагаем, что риски рублевой стабильности остаются весьма сдержанными. Аукционы ОФЗ в среду, на наш взгляд, могут показать, что спрос на российские бумаги долгового рынка сохраняется - набор из макроэкономической защищенности и перспектив снижения ключевой ставки продолжит поддерживать данный спрос. Ожидаем, что курс рубля в среду будет формироваться в диапазоне 62,8-64 за доллар", - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.