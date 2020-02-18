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18 февраля 2020 года 16:04
Рубль на текущей неделе может как укрепиться до 63 за доллар, так и ослабнуть ниже 64 - "Открытие Брокер"
Рубль на текущей неделе в зависимости от внешней ситуации может как укрепиться до 63 за доллар, так и ослабнуть ниже 64, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Рубль терял во вторник свои позиции на общем негативе, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3610 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 6,09%, недельная снизилась до 6,17%, а месячная - до 6,22%. Основной повод для ослабления рубля - это внешнее давление на рискованные активы. Впрочем, отмечает А. Кочетков, слабость нефти также вносит свою лепту. 19 февраля состоится очередной "замер аппетита" рынка к риску на размещениях ОФЗ. Минфин планирует начать размещение ОФЗ-ПД выпуска 25084 с погашением 4 октября 2023 года в объёме 400 млрд рублей по номиналу и ОФЗ-ПД выпуска 26233 с погашением 18 июля 2035 года в объёме 450 млрд рублей по номиналу. "Пока сложно говорить, что спрос на длинные бумаги будет высоким, да и короткие ОФЗ также могут не вызвать интереса, поскольку ставка полугодового купона составляет лишь 5,3% годовых. В остальном у рубля на текущей неделе есть шансы как на укрепление до 63 за доллар, так и на ослабление выше 64 в зависимости от внешней ситуации", - указывает специалист компании.
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19 февраля 2020 года 10:35
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.19 февраля 2020 года 09:42
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.18 февраля 2020 года 11:14
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.18 февраля 2020 года 10:07
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Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник. читать дальше
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