"БКС Глобал Маркетс" ждет очень высокого спроса на новый выпуск долларовых еврооблигаций Газпрома сроком от 10 до 12 лет

"Газпром" маркетирует новый выпуск долларовых еврооблигаций на срок от 10 до 12 лет. "Мы считаем справедливой YTM 3,50-3,55% для 10-летних бумаг, а для 12 - 3,75-3,80%. Глобальное принятие риска - благоприятный момент для размещения евробондов на такой срок, ждем высокого спроса", - говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

"Как мы и ожидали, "Газпром" решил разместить еврооблигации после урегулирования спора с "Нафтогазом" в конце декабря 2019 г., а также на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры. Мы ждем очень высокого спроса, принимая во внимание ограниченный объем новых выпусков "Газпрома": в последний раз компания выходила на первичный рынок в феврале 2019 г. с GAZPRU 26. Отметим также, что на кривой у эмитента нет выпусков, номинированных в долларах, на отрезке 10-12 лет, что подстегнет интерес инвесторов. Кроме того, мы не исключаем размещение в других валютах в ближайшее время, поскольку в 2020 г. компания погасит евробонды на EUR 1 млрд и GBP 500 млн, - пишут аналитики "БКС Глобал Маркетс". - Справедливая доходность нового размещения - 3,50-3,55% на 10 лет, 3,75-3,80% на 12 лет. Обращающийся GAZPRU 28 (YTM 3,09%, Z-спред 162 б.п.) с дюрацией на 2 года короче предлагает премию около 55 б.п. к суверенной кривой. В то же время GAZPRU 34 (YTM 3,78%, Z-спред 220 б.п.) торгуется с гораздо более широким спредом в 75 б.п. Мы считаем справедливой премию нового GAZPRU 30 в 65-70 б.п., что соответствует YTM 3,50-3,55%. Справедливая YTM GAZPRU 32 должна быть в диапазоне 3,75-3,80% (на уровне GAZPRU 34 с чуть более короткой дюрацией)".