КОНСЕНСУС: Роснефть в IV кв. увеличила чистую прибыль на 40% - до 152 млрд руб.

Чистая прибыль "Роснефти" (MOEX: ROSN) в четвертом квартале 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 40% - до 152 млрд рублей, свидетельствуют данные опроса "Интерфакса" среди 12 инвесткомпаний и банков,

В свою очередь BP как владелец 19,75% "Роснефти" ранее оценила прибыль от участия в капитале компании в отчетном периоде в $412 млн. Таким образом, в целом BP ожидает прибыль "Роснефти" на уровне 131 млрд руб. (при пересчете по среднему курсу за квартал, 63,7 руб./$1).

EBITDA "Роснефти" за отчетный период, согласно консенсус-прогнозу, снизилась на 4% год к году и составила 470 млрд рублей.

Среднерыночный прогноз по выручке составил 2,057 трлн рублей, что на 5% меньше показателя аналогичного периода 2018 года.

Аналитики отмечают, что макроэкономический фон в четвертом квартале для российских нефтяных компаний был в целом стабильным и характеризовался неизменной ценой на нефть квартал к кварталу, положительным эффектом от лага по экспортной пошлине, более низкой маржой переработки и сохраняющимися ограничениями по сделке ОПЕК+.

В "ВТБ Капитале" ожидают, что результаты "Роснефти", скорее всего, будут ниже показателей третьего квартала 2019 года, когда в компании произошло существенное высвобождение оборотного капитала, связанное с реализацией 2,5 млн тонн из запасов нефти. "Учитывая, что "Роснефть" накопила более 3 млн тонн нефти из-за форс-мажора на нефтепроводе "Дружба" во втором квартале 2019 года, мы ожидаем, что еще 0,6 млн тонн нефти было продано в четвёртом квартале", - говорится в обзоре банка.

Эксперты JP Morgan отмечают, что четвертый квартал оказался особенно сложным для сегмента нефтепереработки, поскольку страхи перед введением новых экологических требований Международной морской организации (IMO) привели к ухудшению крек-спредов и усилили давление на маржу сегмента. "Это особенно важно для "Роснефти", учитывая, что 24% нефтепродуктов на НПЗ компании в России приходится на мазут", - пишет JP Morgan.

"Негативный эффект IMO и отсутствие определенности в отношении экспорта нефти в Белоруссию также могут омрачить перспективы нефтекомпании на 2020 год", - подчеркивается в обзоре банка.

Также в JP Morgan прогнозируют, что в 2020 году поддержку чистой прибыли "Роснефти" в размере около 400 млрд рублей окажет увеличение добычи конденсата на "Роспане", ожидаемые льготы для Приобского месторождения, рост добычи на газовом месторождении Zohr в Египте, возврат средств в виде инвестиционных платежей по проекту в Курдистане.

В "Ренессанс Капитале" подсчитали, что свободный денежный поток на собственный капитал "Роснефти" в четвертом квартале составил $2,8 млрд, а чистый долг на конец года (включая предоплаты) вырос на 2,5% в рублевом выражении по сравнению с предыдущим кварталом - до 4,3 трлн рублей (но снизился на 2,5% в долларовом выражении - до $64,6 млрд). Аналитики из БКС оценивают чистый долг компании на конец года на уровне $46,3 млрд (2,951 трлн рублей).

"Роснефть" откроет сезон отчетности за четвертый квартал 2019 года для российского нефтегазового сектора 19 февраля (10:00 мск). В тот же день компания проведет телефонную конференцию (16:00 мск). В ходе мероприятия аналитики, в частности, ожидают услышать от менеджмента информацию о проекте "Восток Ойл" в Арктике, партнерстве с Венесуэлой, взаимоотношениях с BP на фоне назначения нового главы, прогрессе в переговорах с "Транснефтью" (MOEX: TRNF) по вопросам компенсаций из-за ситуации на "Дружбе", планах по экспорту нефти в Белоруссию. Кроме того, экспертам интересно услышать обновленную информацию и дальнейшие планы по капвложениям, дивидендам, свободному денежному потоку и сокращению задолженности.