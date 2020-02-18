.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / КОНСЕНСУС: Роснефть в IV кв. увеличила чистую прибыль на 40% - до 152 млрд руб.
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
18 февраля 2020 года 14:10
КОНСЕНСУС: Роснефть в IV кв. увеличила чистую прибыль на 40% - до 152 млрд руб.
Чистая прибыль "Роснефти" (MOEX: ROSN) в четвертом квартале 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 40% - до 152 млрд рублей, свидетельствуют данные опроса "Интерфакса" среди 12 инвесткомпаний и банков, В свою очередь BP как владелец 19,75% "Роснефти" ранее оценила прибыль от участия в капитале компании в отчетном периоде в $412 млн. Таким образом, в целом BP ожидает прибыль "Роснефти" на уровне 131 млрд руб. (при пересчете по среднему курсу за квартал, 63,7 руб./$1). EBITDA "Роснефти" за отчетный период, согласно консенсус-прогнозу, снизилась на 4% год к году и составила 470 млрд рублей. Среднерыночный прогноз по выручке составил 2,057 трлн рублей, что на 5% меньше показателя аналогичного периода 2018 года. Аналитики отмечают, что макроэкономический фон в четвертом квартале для российских нефтяных компаний был в целом стабильным и характеризовался неизменной ценой на нефть квартал к кварталу, положительным эффектом от лага по экспортной пошлине, более низкой маржой переработки и сохраняющимися ограничениями по сделке ОПЕК+. В "ВТБ Капитале" ожидают, что результаты "Роснефти", скорее всего, будут ниже показателей третьего квартала 2019 года, когда в компании произошло существенное высвобождение оборотного капитала, связанное с реализацией 2,5 млн тонн из запасов нефти. "Учитывая, что "Роснефть" накопила более 3 млн тонн нефти из-за форс-мажора на нефтепроводе "Дружба" во втором квартале 2019 года, мы ожидаем, что еще 0,6 млн тонн нефти было продано в четвёртом квартале", - говорится в обзоре банка. Эксперты JP Morgan отмечают, что четвертый квартал оказался особенно сложным для сегмента нефтепереработки, поскольку страхи перед введением новых экологических требований Международной морской организации (IMO) привели к ухудшению крек-спредов и усилили давление на маржу сегмента. "Это особенно важно для "Роснефти", учитывая, что 24% нефтепродуктов на НПЗ компании в России приходится на мазут", - пишет JP Morgan. "Негативный эффект IMO и отсутствие определенности в отношении экспорта нефти в Белоруссию также могут омрачить перспективы нефтекомпании на 2020 год", - подчеркивается в обзоре банка. Также в JP Morgan прогнозируют, что в 2020 году поддержку чистой прибыли "Роснефти" в размере около 400 млрд рублей окажет увеличение добычи конденсата на "Роспане", ожидаемые льготы для Приобского месторождения, рост добычи на газовом месторождении Zohr в Египте, возврат средств в виде инвестиционных платежей по проекту в Курдистане. В "Ренессанс Капитале" подсчитали, что свободный денежный поток на собственный капитал "Роснефти" в четвертом квартале составил $2,8 млрд, а чистый долг на конец года (включая предоплаты) вырос на 2,5% в рублевом выражении по сравнению с предыдущим кварталом - до 4,3 трлн рублей (но снизился на 2,5% в долларовом выражении - до $64,6 млрд). Аналитики из БКС оценивают чистый долг компании на конец года на уровне $46,3 млрд (2,951 трлн рублей). "Роснефть" откроет сезон отчетности за четвертый квартал 2019 года для российского нефтегазового сектора 19 февраля (10:00 мск). В тот же день компания проведет телефонную конференцию (16:00 мск). В ходе мероприятия аналитики, в частности, ожидают услышать от менеджмента информацию о проекте "Восток Ойл" в Арктике, партнерстве с Венесуэлой, взаимоотношениях с BP на фоне назначения нового главы, прогрессе в переговорах с "Транснефтью" (MOEX: TRNF) по вопросам компенсаций из-за ситуации на "Дружбе", планах по экспорту нефти в Белоруссию. Кроме того, экспертам интересно услышать обновленную информацию и дальнейшие планы по капвложениям, дивидендам, свободному денежному потоку и сокращению задолженности.
.
Компании упоминаемые в новости: Роснефть НК
.
19 февраля 2020 года 10:35
Сантимент в нефти постепенно улучшается на фоне снижения градуса напряженности в отношении эпидемии коронавируса и ее влияния на мировой спрос, отмечают аналитики Промсвязьбанка. Специалисты банка умеренно оптимистично смотрят на перспективы нефти, предполагая, что она сможет закрепиться в... читать дальше
.19 февраля 2020 года 10:22
Строить планы о движении нефти к $60 можно будет после преодоления сопротивления на уровне $58-58,5 - Алор Брокер
Нефть подходит к первой цели отскока после обвала в район 53 доллара за баррель. Сейчас баррель "черного золота" пытается закрепиться выше 58 долларов. Сопротивлением росту является район 58-58,5 долларов, при уходе выше можно будет строит планы о движении к 60 долларам за баррель, полагает... читать дальше
.19 февраля 2020 года 09:42
Энтузиазм нефтяных покупателей, видимо, снижается, высока вероятность коррекции Brent, говорится в комментарии "БКС Брокер". Рост нефтяных котировок замедляется с каждым днем и на сессии вторника оказался минимальным с момента начала восстановления из зоны $53-54 за баррель, констатирует эксперт... читать дальше
.19 февраля 2020 года 09:40
Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снизились во вторник, Nasdaq Composite незначительно вырос. Большинство фондовых индексов государств Азиатско-Тихоокеанского региона растет в ходе торгов в среду. Цены на нефть растут. читать дальше
.18 февраля 2020 года 17:34
Аналитики Julius Baer ожидают консолидацию на рынке золота в ближайшие несколько месяцев, говорится в комментарии компании. "Ключевые факторы, которые влияют на котировки золота, в настоящее толкают их в разных направлениях, что говорит о расколе мнений на финансовых рынках об экономических... читать дальше
.18 февраля 2020 года 12:00
Ослабление "аппетита" к рисковым активам происходит на фоне повышенных ожиданий того, что распространение коронавируса в Китае будет иметь весьма негативные последствия для реальной экономический активности, на этом фоне на нефтяном рынке преобладают страхи по поводу спроса на энергоносители,... читать дальше
.18 февраля 2020 года 11:14
Пара EUR/USD может совершить коррекционный отскок в направлении 1,0890-1,0920, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта во вторник утром торгуется в небольшом "минусе", продолжая тенденцию понедельника, констатирует аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Вадим... читать дальше
.18 февраля 2020 года 10:38
Коронавирус давит на корпоративный сектор, некоторые участники рынка могут сделать ставку на V-образное восстановление экономики, говорится в комментарии "БКС Глобал Маркетс". Новыми "жертвами" коронавируса стали Apple и HSBC, отмечают аналитики "БКС Глобал Маркетс". Apple предупредила о... читать дальше
.18 февраля 2020 года 10:07
Несмотря на утреннее снижение во вторник, краткосрочный тренд по нефти остается восходящим, указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Целью отскока после обвала в район ниже 54 долларов остается диапазон 58-58,5 долларов за баррель. Пройти выше будет очень сложно в отсутствие новых драйверов... читать дальше
.18 февраля 2020 года 09:35
Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.