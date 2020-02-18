Альфа-банк начал анализ МТС с рекомендацией "на уровне рынка" для акций и ADR компании

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Альфа-банк начал анализ ПАО "Мобильные Телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС), сообщается в обзоре аналитиков банка Анны Курбатовой, Олеси Воробьевой и Евгения Кипниса.

Рекомендация для акций и американских депозитарных расписок (ADR) оператора была дана "на уровне рынка".

Прогнозная стоимость ADR МТС, рассчитанная аналитиками, составляет $11,98 за штуку, акций - 377 рублей за штуку.

Как отмечается в обзоре, сейчас акции и депозитарные расписки МТС справедливо оценены рынком после ралли на 29-33% с начала октября и сохраняют потенциал роста в 11-12%. Эксперты ожидают дивиденды оператора в 2020 году на уровне 28,1 рубля на акцию с дивидендной доходностью 8% (19,3 рубля на акцию будут выплачены в августе 2020 года за второе полугодие 2019 года, и 8,8 рубля на акцию составят дивиденды за первое полугодие 2020 года с выплатой в ноябре 2020 года).

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена МТС - 11,98 (текущая цена - 10,67), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена МТС (акции, цена в рублях) - 377,00 (текущая цена - 341,00), рекомендация - покупать.