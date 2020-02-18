Индекс Мосбиржи в начале вторника может потерять от 0,5% - "Открытие Брокер"

Внешний фон перед стартом торгов вторника в России негативный, констатирует в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Индексы в Азии снижаются, нефть дешевеет, экономические последствия COVID-19 становятся всё более очевидными, если даже Apple выдаёт предупреждение о невозможности выполнить свой план на квартал.

Российский рынок может потерять в начале вторника от 0,5% по индексу Мосбиржи, считает А. Кочетков.