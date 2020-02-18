Доллар/рубль останется в широком "боковике" с границами 62-64,4 - Алор Брокер

Пара доллар/рубль останется в широком "боковике" с границами 62-64,4, считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. В первой половине дня он ждет движения в район 64. Но на этой неделе с каждым днем будет возрастать действие фактора приближения налогового периода, поэтому, по мнению А. Антонова, верхняя граница "боковика" вряд ли будет пробита.