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18 февраля 2020 года 09:13
Старт торгов индекса Мосбиржи во вторник пройдет с понижением - ИК "Алго Капитал"
Старт торгов индекса Мосбиржи во вторник пройдет с понижением в пределах 0,2-0,5%, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,5%, вблизи отметки 3100 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 3090, 3080 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3110, 3120 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может найти временную поддержку вблизи уровня открытия", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос. Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики на вторник не запланировано. Поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут ориентироваться на характер открытия рынка акций США и на динамику нефтяных фьючерсов, отмечает В. Манжос.
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18 февраля 2020 года 10:07
Несмотря на утреннее снижение во вторник, краткосрочный тренд по нефти остается восходящим, указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Целью отскока после обвала в район ниже 54 долларов остается диапазон 58-58,5 долларов за баррель. Пройти выше будет очень сложно в отсутствие новых драйверов... читать дальше
.18 февраля 2020 года 09:35
ынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник. читать дальше
.17 февраля 2020 года 17:52
Нефтяные цены стали "буксовать", отмечает директор по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. "На графике нефти марки Brent есть зона сопротивления 57,5-58,2 и "нефтебыки" заняли выжидательную позицию. Аналитики Goldman Sachs не ожидают, что в этом году котировки нефти превысит... читать дальше
.17 февраля 2020 года 17:20
Торги золотом на Comex в понедельник закрыты из-за выходного дня в США. Однако на прошлой неделе котировки драгоценного металла росли, несмотря на рост фондового рынка США и укрепление доллара. Во вторник рост в котировках может продолжиться, ведь сразу несколько новостей будут поддерживать цены,... читать дальше
.17 февраля 2020 года 13:55
Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют покупать акции Exelon и считают, что компания недооценена почти по всем ключевым мультипликаторам по отношению к своим конкурентам, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Вадима Сысоева. Энергетическая компания Exelon Corporation (Exelon) владеет 10... читать дальше
.17 февраля 2020 года 13:45
"БКС Глобал Маркетс" ожидает высокой волатильности в ценах на нефть на предстоящей неделе в диапазоне $55-60 за баррель
"БКС Глобал Маркетс" ожидает высокой волатильности в ценах на нефть на предстоящей неделе в диапазоне $55-60 за баррель в условиях противоречивого внешнего фона, говорится в обзоре инвесткомпании. "Нефть на прошлой неделе отыграла часть потерь на фоне замедления темпов распространения... читать дальше
.17 февраля 2020 года 11:56
Аналитики "Нордеа банка" по-прежнему считают, что пока явных причин для разворота тренда на ослабление евро нет, поэтому на предстоящей неделе европейская валюта, вероятно, останется на слабых уровнях, говорится в обзоре банка. "На предстоящей неделе первые последствия коронавируса для... читать дальше
.17 февраля 2020 года 09:40
S&P 500 и Nasdaq Composite завершили торги в пятницу на новых рекордах, Dow Jones немного снизился. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник. читать дальше
.14 февраля 2020 года 18:20
Вполне вероятен рост доллара на фоне действий Федрезерва и Казначейства США, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. "Пара евро-доллар на этой неделе обновила минимум от октября прошлого года и вышла на уровни, где в последний раз... читать дальше
.14 февраля 2020 года 17:49
Цены на нефть сильно "перегреты", и в отсутствие значимых новостей по коронавирусу можно рассчитывать на их техническую коррекцию вверх к 58 долл./барр. на следующей неделе, говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Динамика цен на нефть Brent на минувшей неделе по-прежнему определялась в основном... читать дальше
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