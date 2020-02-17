Ориентир по индексу Мосбиржи на вторник - 3070-3130 пунктов - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии понедельника пребывали в "плюсе", но не решались на "штурм" краткосрочных сопротивлений 3130 и 1560 пунктов соответственно, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Индикаторы остаются в "боковике" с сохранением среднесрочного восходящего тренда, который сдерживает инвесторов от значительных продаж. Ориентир по индексу Мосбиржи на вторник, по мнению специалиста ИК, составляет 3070-3130 пунктов.