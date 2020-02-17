Фундаментально российские активы остаются недооцененными - УК "Альфа-Капитал"

Фундаментально российские активы остаются недооцененными, и факторов для потенциальных новых рекордов поводов предостаточно, говорится в комментарии УК "Альфа-Капитал".

"Третью неделю подряд индекс Мосбиржи показывает схожую динамику: в начале недели предпринимает попытку подняться, чтобы к пятнице растерять значительную часть роста. Полагаем, что во многом неуверенность российских индексов связана с сокращением позиций международных инвесторов на рынках развивающихся стран в целом", - отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков.

Фундаментально российские активы остаются недооцененными, и факторов для потенциальных новых рекордов поводов предостаточно, считает М. Бирюков - это и относительно низкие показатели P/E, в некоторых секторах в несколько раз отстающие от американских аналогов, и продолжающийся приток частных инвесторов, и неплохая макростатистика. Не стоит забывать, по мнению специалиста, и о высокой дивидендной доходности, причем в этом плане у многих крупных игроков сохраняется возможность ее роста за счет повышения доли прибыли, распределяемой в виде дивидендов.

"В последние годы зависимость российских активов от цен на энергоносители значительно сократилась. Доля соответствующих доходов в бюджете РФ сократилась с 60% еще несколько лет назад до 37% в 2019 году, при этом Минфин ожидает снижения этого показателя и в этом году. Соответственно, российские активы будут все менее чувствительны к колебаниям цен на сырье, а влияние их волатильности будет все больше ограничено отдельными эмитентами", - пишет Максим Бирюков.