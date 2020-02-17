.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Можно ждать снижения Brent в район $53-54 в ближайшие две недели - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
17 февраля 2020 года 17:52
Можно ждать снижения Brent в район $53-54 в ближайшие две недели - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Нефтяные цены стали "буксовать", отмечает директор по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. "На графике нефти марки Brent есть зона сопротивления 57,5-58,2 и "нефтебыки" заняли выжидательную позицию. Аналитики Goldman Sachs не ожидают, что в этом году котировки нефти превысит отметку в 65 долларов за баррель. Недавно они снизили прогноз по нефтяным ценам сразу на 10 долларов. С технической точки зрения, нефтяные цены выглядят слабо, и в ближайшие две недели можно ждать их снижения в район 53-54 долларов", - пишет в своем комментарии специалист ИК.
.
18 февраля 2020 года 10:07
Несмотря на утреннее снижение во вторник, краткосрочный тренд по нефти остается восходящим, указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Целью отскока после обвала в район ниже 54 долларов остается диапазон 58-58,5 долларов за баррель. Пройти выше будет очень сложно в отсутствие новых драйверов... читать дальше
.18 февраля 2020 года 09:35
ынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник. читать дальше
.17 февраля 2020 года 17:20
Торги золотом на Comex в понедельник закрыты из-за выходного дня в США. Однако на прошлой неделе котировки драгоценного металла росли, несмотря на рост фондового рынка США и укрепление доллара. Во вторник рост в котировках может продолжиться, ведь сразу несколько новостей будут поддерживать цены,... читать дальше
.17 февраля 2020 года 13:55
Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют покупать акции Exelon и считают, что компания недооценена почти по всем ключевым мультипликаторам по отношению к своим конкурентам, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Вадима Сысоева. Энергетическая компания Exelon Corporation (Exelon) владеет 10... читать дальше
.17 февраля 2020 года 13:45
"БКС Глобал Маркетс" ожидает высокой волатильности в ценах на нефть на предстоящей неделе в диапазоне $55-60 за баррель
"БКС Глобал Маркетс" ожидает высокой волатильности в ценах на нефть на предстоящей неделе в диапазоне $55-60 за баррель в условиях противоречивого внешнего фона, говорится в обзоре инвесткомпании. "Нефть на прошлой неделе отыграла часть потерь на фоне замедления темпов распространения... читать дальше
.17 февраля 2020 года 11:56
Аналитики "Нордеа банка" по-прежнему считают, что пока явных причин для разворота тренда на ослабление евро нет, поэтому на предстоящей неделе европейская валюта, вероятно, останется на слабых уровнях, говорится в обзоре банка. "На предстоящей неделе первые последствия коронавируса для... читать дальше
.17 февраля 2020 года 09:40
S&P 500 и Nasdaq Composite завершили торги в пятницу на новых рекордах, Dow Jones немного снизился. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник. читать дальше
.14 февраля 2020 года 18:20
Вполне вероятен рост доллара на фоне действий Федрезерва и Казначейства США, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. "Пара евро-доллар на этой неделе обновила минимум от октября прошлого года и вышла на уровни, где в последний раз... читать дальше
.14 февраля 2020 года 17:49
Цены на нефть сильно "перегреты", и в отсутствие значимых новостей по коронавирусу можно рассчитывать на их техническую коррекцию вверх к 58 долл./барр. на следующей неделе, говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Динамика цен на нефть Brent на минувшей неделе по-прежнему определялась в основном... читать дальше
.14 февраля 2020 года 17:27
Аналитики ГК "ФИНАМ" сохраняют рекомендацию "Покупать" по акциям IQVIA Holdings, в целом конструктивно оценивая представленные компанией финансовые результаты за четвертый квартал. IQVIA Holdings - американская высокотехнологичная компания сферы здравоохранения, образованная в результате... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.