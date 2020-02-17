Можно ждать снижения Brent в район $53-54 в ближайшие две недели - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

Нефтяные цены стали "буксовать", отмечает директор по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. "На графике нефти марки Brent есть зона сопротивления 57,5-58,2 и "нефтебыки" заняли выжидательную позицию. Аналитики Goldman Sachs не ожидают, что в этом году котировки нефти превысит отметку в 65 долларов за баррель. Недавно они снизили прогноз по нефтяным ценам сразу на 10 долларов. С технической точки зрения, нефтяные цены выглядят слабо, и в ближайшие две недели можно ждать их снижения в район 53-54 долларов", - пишет в своем комментарии специалист ИК.