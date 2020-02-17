Рубль продолжит отыгрывать налоговый период и разницу ставок - "Открытие Брокер"

Поддержку рублю оказывают нефть, продолжающаяся сверхмягкая политика ведущих центральных банков, да и собственная высокая реальная доходность "россиянина", сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль в понедельник укреплял свои позиции против основных конкурентов, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3630 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 6,09%, недельная - 6,18%, а месячная снизилась до 6,23%.

Поддержку рублю оказывают нефть, которая удерживается выше $57 за баррель Brent, продолжающаяся сверхмягкая политика ведущих центральных банков, да и собственная высокая реальная доходность "россиянина" является весомым аргументом. Кроме того, на текущей неделе экспортёры будут активно пополнять свои рублёвые резервы для уплаты налогов. В конце недели выйдут предварительные индексы деловой активности по разным странам. В Европе ожидается очередное ухудшение показателей, что способно привести евро к ослаблению против доллара, так и против рубля, отмечает А. Кочетков.