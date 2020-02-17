ИК "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса", говорится в комментарии ИК.

"Интернет-компания представила на прошлой неделе свои финансовые результаты. Квартальная выручка в целом совпала с нашими ожиданиями и увеличилась на 33,1% г/г до 51,7 млрд руб. Скор. EBITDA и чистая прибыль оказались несколько ниже наших прогнозов и консенсуса на фоне однократных негативных эффектов, влияния со стороны СП Яндекс.Маркет и более низкой рентабельности поискового сегмента. Прогноз компании на 2020 г. консервативен и подразумевает рост выручки на уровне 22%-26% г/г при росте скор. EBITDA в диапазоне 15%-20% г/г. Рост скор. EBITDA медленнее выручки объясняется увеличением доли сегментов пребывающих в инвестиционной стадии, - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Артем Михайлин. - Мы полагаем, что на протяжении последующих кварталов прогноз компании будет скорректирован в большую сторону. С начала программы обратного выкупа Яндекс приобрел 600 тыс. акций (460 тыс. в 4К), что составляет по нашим расчетам менее 10% от обозначенной в программе суммы в 300 млн долл. На наш взгляд, 2019 г. был для интернет-компании крайне удачным. Основные бизнесы и новые направления демонстрируют отличные темпы роста как операционных, так и финансовых показателей. На данный момент мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса".