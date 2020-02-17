Рынку акций по-прежнему не хватает импульса для роста - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии понедельника продолжили консолидацию ниже сопротивлений 3130 и 1560 пунктов соответственно, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российским биржам по-прежнему не хватает импульса для роста, который в ближайшие часы может поступить разве что в случае неожиданных позитивных факторов с нефтяного рынка. Начало недели из-за отсутствия торгов в США, скорее всего, ознаменуется незначительными изменениями индексов РФ", - пишет специалист ИК.