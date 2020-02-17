Пара USD/RUB может сохранить коридор 63-63,5 - ИК "Фридом Финанс"

Рубль в начале недели укрепляется, констатируют аналитики ИК "Фридом Финанс". Пара USD/RUB торгуется по 63,3. "Мы ожидаем, что коридор 63-63,5 на ближайшую сессию сохранится", - пишут они.