Частные инвесторы могут стать определяющим драйвером роста фондового рынка в 2020г - ГК "Регион"

Низкие ставки по банковским депозитам в 2020 году спровоцируют приток частных инвесторов на фондовый рынок, где акции по уровню дивидендной доходности уже обогнали доходности облигаций, говорится в пресс-релизе ГК "Регион".

"Сейчас мы наблюдаем рост дивидендной доходности российских акций. В среднем по рынку этот показатель уже превышает 7,5%, обгоняя по доходности облигации федерального займа, которые составляют порядка 5,1-6,5% годовых в зависимости от дюрации, а также доходность корпоративных бумаг высокого кредитного рейтинга (для сравнения, эффективная доходность к погашению индекса IFX-Cbonds в первой половине февраля составляла 6,4-6,5%). Но главным триггером для перетока средств физических лиц из классических банковских депозитов на фондовый рынок стала снижающаяся на протяжении пяти лет ключевая ставка ЦБ РФ, которая упала с 17% до 6%", - пояснил директор по инвестициям "УК РЕГИОН Инвестиции" Александр Беспалов.

Падение ставок банковских вкладов уже привело к рекордному притоку частных инвесторов на Московскую биржу: за минувший год число уникальных клиентов выросло с 2 млн человек до 3,9 млн.

По прогнозам экспертов "УК РЕГИОН Инвестиции", размер дивидендных выплат российских компаний в 2020 году сохранит позитивный тренд. По их расчетам, доля чистой прибыли, направляемая на дивиденды, в среднем по рынку может превысить 50%. Рост выплат акционерам аналитики связывают сразу с несколькими факторами: завершением крупных долгосрочных инвестиционных проектов, оптимизацией программ капитальных вложений и улучшением качества корпоративного управления.