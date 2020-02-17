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17 февраля 2020 года 16:14
"ВТБ Капитал" позитивно расценивает потенциальное сотрудничество между Соллерс и КАМАЗом
"ВТБ Капитал" позитивно расценивает потенциальное сотрудничество между "Соллерс" и "КАМАЗом", отмечается в обзоре инвестбанка. "Углубление сотрудничества между различными автопроизводителями – это глобальный тренд, - указывает аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов. - Зачастую он диктуется сложностями, с которыми сталкиваются производители в процессе разработки и внедрения новых технологий, включая выпуск электромобилей, новые форматы мобильности, производство беспилотных моделей и пр." Эксперты "ВТБ Капитала" в целом позитивно расценивают потенциальное сотрудничество между "Соллерс" и "КАМАЗом". "На наш взгляд, оно позволит достичь синергии по целому ряду направлений, включая НИОКР, цифровизацию, закупки и продажи, тем более что ввиду разницы в направлении производства эти два игрока не являются прямыми конкурентами, - отмечает В. Беспалов. - "КАМАЗ" является лидирующим российским производителем тяжелых грузовиков, в то время как выпускаемый "Соллерс" бренд УАЗ занимает сильные позиции в сегментах легкого коммерческого транспорта и внедорожников. Мы также считаем, что создание альянса может способствовать реализации потенциала стоимости "Соллерс". Наша оценка прогнозной цены акций компании на 12-месячном горизонте составляет 450 руб., что соответствует полной доходности в 59%. В отношении акций "Соллерс" мы подтверждаем рекомендацию "покупать". Как сообщил "Интерфаксу" представитель "Соллерса", крупнейший производитель грузовиков ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) и ПАО "Соллерс" (MOEX: SVAV), выпускающее легковые и легкие коммерческие автомобили, планируют создать альянс. "Официально подтверждаем, что вопрос создания альянса и конкретные области кооперации, действительно, начали обсуждать", - сказал представитель "Соллерса". Как сообщил "Интерфаксу" источник в автопроме, "стороны достигли принципиальной договоренности о создании альянса". "Совместные рабочие группы из представителей обоих компаний приступили к формированию общей повестки альянса", - сказал источник. Официальный представитель "КАМАЗа" не комментирует информацию о планах создания альянса. Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на близкий к "КАМАЗу" источник, интерес компании к альянсу с "Соллерсом" связан, в частности, с желанием выпускать легкие коммерческие автомобили, а также расширить модельный ряд среднетоннажных грузовиков. Интерес "Соллерса" заключается в возможности расширить рыночные ниши, так как сейчас компании выпускают машины в разных нишах, которые не конкурируют между собой, сказал газете источник, близкий к "Соллерсу" "КАМАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей массой более 14 тонн. Компания снизила продажи в РФ в 2019 году на 6,7%, до 30,504 тыс. автомобилей, экспорт возрос на 23,1%, до 5,009 тыс. автомобилей, сборочных комплектов деталей и сборочных комплектов. Бизнес-план компании на 2020 год предполагает реализацию 35,709 тыс. грузовиков, в том числе 29 тыс. на российском рынке и 6,709 тыс. - за рубежом. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 47,1% ПАО "КАМАЗ" контролирует корпорация "Ростех", 23,54% акций принадлежит российскому ООО "Автоинвест", 30% которого владеет миноритарий "КАМАЗа" (0,0042%) Сергей Когогин. Германская Daimler Truck AG (100%-ная "дочка" автопроизводителя Daimler) владеет 15% акций "КАМАЗа". Более мелкие доли распределены между ещё шестью миноритариями, в числе которых ООО "Финансово-лизинговая компания "КАМАЗ" ("дочка" ПАО "КАМАЗ", владеет 0,00000014%). ПАО "Соллерс" объединяет ООО "Ульяновский автомобильный завод" (выпускает автомобили "УАЗ", является ключевым активом группы), ОАО "Заволжский моторный завод" (MOEX: ZMZN). Компания имеет в РФ СП с Isuzu в Ульяновске, японской Mazda на Дальнем Востоке и американской Ford в Татарстане, где производятся легкие коммерческие грузовики Ford Transit. Крупнейший акционер "Соллерса" - гендиректор компании Вадим Швецов. Ему принадлежит 71,58% уставного капитала через ООО "Эрфикс", еще 0,046% - напрямую. В числе миноритариев компании - гендиректор автопроизводителя Николай Соболев (0,43%).
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