Активность на первичном рынке бондов в ближайшее время, скорее всего, будет расти - "БКС Глобал Маркетс"

Активность на первичном рынке бондов в ближайшее время, скорее всего, будет расти, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

По мнению аналитика инвесткомпании Марии Радченко, на прошлой неделе на локальном долговом рынке преобладал позитивный настрой – доходность ОФЗ снизилась на 10-20 б.п. при высоких оборотах, причем наиболее значительное снижение было отмечено на среднем участке кривой: доходность ОФЗ 26207 с погашением в 2027 г. упала до 5,8% против 5,98% на начало недели. "В ближайшее время мы ожидаем роста активности на первичном рынке – условия размещения выглядят привлекательно, при этом инвесторы готовы покупать дюрацию 5+", - прогнозирует эксперт.