Credit Suisse понизил оценку ADR Газпрома на 11%, подтвердив рекомендацию "держать"

Credit Suisse понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с $9 до $8 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками была сохранена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Газпрома", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $8,29 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $7,31 за штуку.