Цены на нефть сильно "перегреты" - Промсвязьбанк

Цены на нефть сильно "перегреты", и в отсутствие значимых новостей по коронавирусу можно рассчитывать на их техническую коррекцию вверх к 58 долл./барр. на следующей неделе, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

"Динамика цен на нефть Brent на минувшей неделе по-прежнему определялась в основном развитием ситуации с коронавирусом, а также пересмотром оценок падения спроса и влияния на мировую экономику, - отмечают аналитики банка. - Россия не дала четкого ответа относительно участия в предлагаемом ОПЕК+ сокращении добычи нефти на 0,6 млн барр., продолжая держать рынки в напряжении. Также острым моментом стали новости о резком росте числа заболевших коронавирусом в провинции Хубэй. В итоге, в течение недели нефть Brent колебалась в диапазоне 53-56 долл./барр.".

Отсутствие консенсуса внутри ОПЕК+, точнее, отсутствие явного согласия России оказывают давление на сырье. "В то же время нефть уже сильно перегрета, и в отсутствие значимых новостей по коронавирусу рассчитываем на ее техническую коррекцию вверх к 58 долл./барр. на следующей неделе. Также мы все же ожидаем согласия России и согласованного увеличения объемов сокращения добычи нефти ОПЕК+ на 0,6 млн барр./день с марта 2020 г.", - указывают эксперты Промсвязьбанка.