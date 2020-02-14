ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "Покупать" по акциям IQVIA Holdings

Аналитики ГК "ФИНАМ" сохраняют рекомендацию "Покупать" по акциям IQVIA Holdings, в целом конструктивно оценивая представленные компанией финансовые результаты за четвертый квартал.

IQVIA Holdings - американская высокотехнологичная компания сферы здравоохранения, образованная в результате слияния фирм IMS Health и Quintiles, объявленного в 2016 году. Компания оказывает интегрированные высокотехнологичные и информационные услуги в сфере здравоохранения в обеих Америках, Европе, Азии и Африке. По существу, IQVIA помогает фармацевтическим и биотехнологическим компаниям справляться с исследованиями и разработками, проведением клинических испытаний и коммерциализацией препаратов, осуществляя за них разнообразные мероприятия такой направленности на контрактной основе.

Среди услуг IQVIA есть проектный менеджмент в разработке фармацевтических и биотехнологических препаратов, клинический мониторинг, поддержка клинических испытаний, собственно проведение клинических испытаний, генетические и лабораторные исследования, анализ продаж и востребованности препаратов по странам, консультативные и прочие аналитические услуги и др.

"Акции IQVIA находятся в числе наших рекомендаций на покупку, за период с последнего обновления рекомендации (в конце октября) они принесли доходность в размере 14%. Мы в целом конструктивно оцениваем представленные компанией финансовые результаты за четвертый квартал, вполне оправдавшие наши оптимистичные ожидания. Мы сохраняем рекомендацию "Покупать" по акциям IQVIA Holdings", - отмечает ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова.